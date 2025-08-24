Galatasaray kafilesine saldırı: Kayserispor maçı öncesi ortalık karıştı

Galatasaray kafilesine saldırı: Kayserispor maçı öncesi ortalık karıştı
Yayınlanma:
Kayserisporlu taraftarlar, Galatasaray'ın konakladığı otele taş ve fişeklerle saldırdı.

Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 21.30’da başlayacak.

OTELE TAŞ VE FİŞEKLİ SALDIRI

Karşılaşmaya artık az bir zaman kalırken kentte ortalık karıştı. Galatasaray kafilesinin konakladığı otelin önüne gelen onlarca Kayserispor taraftarı, binaya taş ve fişeklerle saldırdı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Ekol Sports'un haberine göre; Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet durumdan kötü etkilenirken otel çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Spor
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a yapılan 3 teklifi açıkladı
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a yapılan 3 teklifi açıkladı
TFF Süper Lig ekiplerine kötü haberi verdi: Galatasaray ve Fenerbahçe de var
TFF Süper Lig ekiplerine kötü haberi verdi: Galatasaray ve Fenerbahçe de var
Süper Lig maçının biletleri herkese ücretsiz oldu
Süper Lig maçının biletleri herkese ücretsiz oldu