Galatasaray kafilesine saldırı: Kayserispor maçı öncesi ortalık karıştı
Yayınlanma:
Kayserisporlu taraftarlar, Galatasaray'ın konakladığı otele taş ve fişeklerle saldırdı.
Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 21.30’da başlayacak.
OTELE TAŞ VE FİŞEKLİ SALDIRI
Karşılaşmaya artık az bir zaman kalırken kentte ortalık karıştı. Galatasaray kafilesinin konakladığı otelin önüne gelen onlarca Kayserispor taraftarı, binaya taş ve fişeklerle saldırdı.
GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Ekol Sports'un haberine göre; Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet durumdan kötü etkilenirken otel çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.