Kopenhag ve Bayer Leverkusen yenişemedi
Yayınlanma:
Şampiyonlar Ligi'de Kopenhag ve Bayer Leverkusen 2-2 berabere kalarak turnuvaya 1'er puanla başladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçında Kopenhag, sahasında Bayer Leverkusen'i ağırladı.
Parken'de oynanan mücadele, 2-2 eşitlikle tamamlandı.
Ev sahibi, 9. dakikada Jordan Larsson'un golüyle 1-0 öne geçti.
İlk yarı 1-0 sona ererken, 82. dakikada Bayer Leverkusen, Alejandro Grimaldo ile skora dengeyi getirdi.
86. dakikada Robert Silva Kopenhag'ı yeniden öne geçirdi ancak 90+1'de Pantelis Hatzidiakos'un kendi kalesine attığı gol, durumu 2-2'ye getirdi.
PUANLAR PAYLAŞILDI
Bu sonuçla her iki takım da 1'er puana razı oldu.
KOPENHAG KARABAĞ DEPLASMANINA GİDECEK
Kopenhag, Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki maçında Karabağ deplasmanına çıkacak.
Mücadele, 1 Ekim'de oynanacak.
BAYER LEVERKUSEN'İN RAKİBİ PSV
Bayer Leverkusen ise 1 Ekim'de sahasında PSV ile karşı karşıya gelecek.