Kopenhag ve Bayer Leverkusen yenişemedi

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçında Kopenhag, sahasında Bayer Leverkusen'i ağırladı.

Parken'de oynanan mücadele, 2-2 eşitlikle tamamlandı.

Ev sahibi, 9. dakikada Jordan Larsson'un golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarı 1-0 sona ererken, 82. dakikada Bayer Leverkusen, Alejandro Grimaldo ile skora dengeyi getirdi.

86. dakikada Robert Silva Kopenhag'ı yeniden öne geçirdi ancak 90+1'de Pantelis Hatzidiakos'un kendi kalesine attığı gol, durumu 2-2'ye getirdi.

PUANLAR PAYLAŞILDI

Bu sonuçla her iki takım da 1'er puana razı oldu.

KOPENHAG KARABAĞ DEPLASMANINA GİDECEK

Kopenhag, Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki maçında Karabağ deplasmanına çıkacak.

Mücadele, 1 Ekim'de oynanacak.

BAYER LEVERKUSEN'İN RAKİBİ PSV

Bayer Leverkusen ise 1 Ekim'de sahasında PSV ile karşı karşıya gelecek.