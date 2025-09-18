Galatasaray'ın Frankfurt maçı ilk 11'i belli oldu

Galatasaray'ın Frankfurt maçı ilk 11'i belli oldu
Yayınlanma:
Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın ilk 11'i açıklandı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, ilk hafta maçında Eintracht Frankfurt deplasmanına çıkacak.

Frankfurt Arena'da oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak olan mücadelenin ilk 11'leri açıklandı.

Fenerbahçe Alanyaspor maçının VAR konuşması ortaya çıktıFenerbahçe Alanyaspor maçının VAR konuşması ortaya çıktı

FRANKFURT - GALATASARAY: İLK 11'LER

Eintracht Frankfurt: Zetterer, Collins, Koch, Theate, Brown, Knauff, Chaibi, Can Uzun, Doan, Larsson, Burkardt

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Singo, Sanchez, Eren Elmalı, Lemina, Torreira, Sane, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz

MAÇIN HAKEMİ GUIDA

Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Guida yönetecek.

Guida'nın yardımcılıklarını Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti yapacak.

Daniele Chiffi ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

AVAR koltuğunda Dennis Higler oturacak.

Eintracht Frankfurt - Galatasaray mücadelesi, TRT 1 üzerinden naklen yayınlanacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
Dünyanın en gizli yeri
Dünyanın en gizli yeri
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Tapu sahipleri dikkat! Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
Tapu sahipleri dikkat!
Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
Spor
Fenerbahçe Alanyaspor maçının VAR konuşması ortaya çıktı
Fenerbahçe Alanyaspor maçının VAR konuşması ortaya çıktı
Ali Koç Hacıosmanoğlu ile görüştü: Erdoğan'a çağrı yaptı
Ali Koç Hacıosmanoğlu ile görüştü: Erdoğan'a çağrı yaptı
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı