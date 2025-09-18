Galatasaray'ın Frankfurt maçı ilk 11'i belli oldu
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, ilk hafta maçında Eintracht Frankfurt deplasmanına çıkacak.
Frankfurt Arena'da oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak olan mücadelenin ilk 11'leri açıklandı.
FRANKFURT - GALATASARAY: İLK 11'LER
Eintracht Frankfurt: Zetterer, Collins, Koch, Theate, Brown, Knauff, Chaibi, Can Uzun, Doan, Larsson, Burkardt
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Singo, Sanchez, Eren Elmalı, Lemina, Torreira, Sane, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz
MAÇIN HAKEMİ GUIDA
Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Guida yönetecek.
Guida'nın yardımcılıklarını Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti yapacak.
Daniele Chiffi ise dördüncü hakem olarak görev alacak.
AVAR koltuğunda Dennis Higler oturacak.
Eintracht Frankfurt - Galatasaray mücadelesi, TRT 1 üzerinden naklen yayınlanacak.