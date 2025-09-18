Fenerbahçe Alanyaspor maçının VAR konuşması ortaya çıktı
TFF, Süper Lig'de 1. haftanın erteleme maçlarının VAR kayıtlarını açıkladı.
Federasyonun YouTube kanalından yapılan paylaşımda, Fenerbahçe - Alanyaspor maçının VAR konuşması yer aldı.
Fenerbahçe - Alanyaspor maçında Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı
VAR: Hocam potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum.
Hakem Cihan Aydın: Geldim hocam. Başka bir açın var mı hocam? Oynat. 8 numara. Tam temas anında durdurur musun? Ekstra moment da yapıyor. Kolunu açıyor, vücudunu büyütüyor 8 numara. Penaltı veriyorum, kart yok.
FENERBAHÇE 2-2 BERABERE KALDI
VAR kaydının yayınlandığı maçta Fenerbahçe, Alanyaspor ile sahasında 2-2 berabere kaldı.
Fenerbahçe'nin gollerini Nelson Semedo ve En Nesyri atarken, Alanyaspor golleri İbrahim Kaya ve Yusuf Özdemir ile buldu.
