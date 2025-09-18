Fenerbahçe Alanyaspor maçının VAR konuşması ortaya çıktı

Fenerbahçe Alanyaspor maçının VAR konuşması ortaya çıktı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 1. hafta erteleme maçlarının VAR kayıtlarını açıkladı.

TFF, Süper Lig'de 1. haftanın erteleme maçlarının VAR kayıtlarını açıkladı.

Federasyonun YouTube kanalından yapılan paylaşımda, Fenerbahçe - Alanyaspor maçının VAR konuşması yer aldı.

Ali Koç Hacıosmanoğlu ile görüştü: Erdoğan'a çağrı yaptıAli Koç Hacıosmanoğlu ile görüştü: Erdoğan'a çağrı yaptı

Fenerbahçe - Alanyaspor maçında Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı

VAR: Hocam potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum.

Hakem Cihan Aydın: Geldim hocam. Başka bir açın var mı hocam? Oynat. 8 numara. Tam temas anında durdurur musun? Ekstra moment da yapıyor. Kolunu açıyor, vücudunu büyütüyor 8 numara. Penaltı veriyorum, kart yok.

FENERBAHÇE 2-2 BERABERE KALDI

VAR kaydının yayınlandığı maçta Fenerbahçe, Alanyaspor ile sahasında 2-2 berabere kaldı.

Fenerbahçe'nin gollerini Nelson Semedo ve En Nesyri atarken, Alanyaspor golleri İbrahim Kaya ve Yusuf Özdemir ile buldu.

İşte VAR kayıtları:

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dünyanın en gizli yeri
Dünyanın en gizli yeri
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Tapu sahipleri dikkat! Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
Tapu sahipleri dikkat!
Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Spor
Ali Koç Hacıosmanoğlu ile görüştü: Erdoğan'a çağrı yaptı
Ali Koç Hacıosmanoğlu ile görüştü: Erdoğan'a çağrı yaptı
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı