Ali Koç Hacıosmanoğlu ile görüştü: Erdoğan'a çağrı yaptı

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, yöneticileri ile birlikte Riva'ya gitti ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşme gerçekleştirdi.

Bu görüşme yaklaşık 3 saat sürerken, Ali Koç toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

''NET BİR OPERASYON YAPILDI''

Seçim öncesi kendilerine operasyon yapıldığını aktaran Ali Koç, "Maç skoruna göre TFF'ye gelip, yangın çıkartan, bas bas bağıran bir kulüp değiliz! Dünkü maçtan sonra geldik, çünkü bize karşı seçim öncesi net bir operasyon yapıldı!" dedi.

ERDOĞAN'A ÇAĞRI YAPTI

Konuşmasını sürdüren Koç, "Cumhurbaşkanımıza, Spor Bakanı'na, Adalet Bakanı'na bir çağrı yapmak istiyorum. Ayrıca mobing yapılan ve önleri kapatılan hakemlere sesleniyorum! Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için sesleniyorum...



Bakın bir belediye başkanının edepsiz açıklamasından dolayı iki camia birbirine düştü. O açıklama olması belki Trabzonspor Başkanı ve biz farklı açıklamalar yapacaktık. Ancak iki camia kanlı bıçaklı hale getirildi.



Toplumsal huzursuzluk korkarım derinleşerek devam edecektir! 5. haftada bunlar yaşanıyorsa...



MHK'de bir değişikliğe gidilmeli! TFF Başkanı'na da söyledim 'Sizin kuyunuz da kazılıyor olabilir' dedim. Bir yapı yıkılmaya çalışılırken, bir yapı kurulmak üzere...



Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu konuya el atılmalı. Yoksa fatura yine TFF Başkanı'na kesilecek.



İyi niyetli olduğumuz için bu noktada değiliz ama TFF'nin artık bir şeyler yaptığı görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ali Koç'un diğer sözleri şu şekilde: