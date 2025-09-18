Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı
Yayınlanma:
Euro Club Index'in yapay zekası, Süper Lig'de şampiyon olacak takımı tahmin etti.
Süper Lig'de 5. hafta geride kaldı.
Euro Club Index, Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun sıralamasını paylaştı ve ligi şampiyon bitirecek takımı tahmin etti.
İşte yapılan tahmin şu şekilde:
18 - Fatih Karagümrük: 24 puan
17 - Gençlerbirliği: 29 puan
16 - Kasımpaşa: 33 puan
15 - Kocaelispor: 36 puan
14 - Kayserispor: 37 puan
13 - Eyüpspor: 41 puan
12 - Çaykur Rizespor: 43 puan
11 - Göztepe: 43 puan
10 - Antalyaspor: 44 puan
9 - Gaziantep FK: 45 puan
8 - Konyaspor: 45 puan
7 - Alanyaspor: 46 puan
6 - Samsunspor: 48 puan
5 - Başakşehir: 49 puan
4 - Trabzonspor: 56 puan
3 - Beşiktaş: 61 puan
2 - Fenerbahçe: 80 puan
1 - Galatasaray: 87 puan
