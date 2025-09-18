Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı
Yayınlanma:
Euro Club Index'in yapay zekası, Süper Lig'de şampiyon olacak takımı tahmin etti.

Süper Lig'de 5. hafta geride kaldı.

Euro Club Index, Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun sıralamasını paylaştı ve ligi şampiyon bitirecek takımı tahmin etti.

İşte yapılan tahmin şu şekilde:

18 - Fatih Karagümrük: 24 puan

17 - Gençlerbirliği: 29 puan

16 - Kasımpaşa: 33 puan

15 - Kocaelispor: 36 puan

14 - Kayserispor: 37 puan

13 - Eyüpspor: 41 puan

12 - Çaykur Rizespor: 43 puan

11 - Göztepe: 43 puan

10 - Antalyaspor: 44 puan

9 - Gaziantep FK: 45 puan

8 - Konyaspor: 45 puan

7 - Alanyaspor: 46 puan

6 - Samsunspor: 48 puan

5 - Başakşehir: 49 puan

4 - Trabzonspor: 56 puan

3 - Beşiktaş: 61 puan

2 - Fenerbahçe: 80 puan

1 - Galatasaray: 87 puan

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

