Mourinho: Fenerbahçe'ye giderek hata yaptım

Fenerbahçe'den ayrılan Jose Mourinho, Benfica'nın yeni teknik direktörü oldu.

Jose Mourinho'nun yeni adresi belli oldu

FENERBAHÇE İLE İLGİLİ FLAŞ SÖZLER

Benfica ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Portekizli teknik adam, eski takımı Fenerbahçe ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

''FENERBAHÇE'YE GİTMEKLE HATA YAPTIM''

Mourinho yaptığı konuşmada, "Sözler, değerleri kadar değerlidir. O zamanlar, Porto'dayken söz vermiştim ve tutabilirdim de. Benfica'nın şampiyonluğu kazanmak için gereken her şeye sahip olduğuna gerçekten inanıyorum. İki puan kaybettiler ve biz de kesinlikle daha fazlasını kaybedeceğiz, umarım çok fazla değil, ama sıfırdan başlıyoruz. Benfica'nın soyunma odasında şampiyon olma potansiyeli var, ama bunu saklamıyorum.

Bir söz değil, bunu başarabileceğimize ve başarmamız gerektiğine dair inanç. Benim için bağlam, dünyanın en büyük kulüplerinden birini çalıştırmak. Kariyerimde farklı ülkelerde koçluk yaptım, yanlış bir seçim yaptım ama pişman değilim.

Ama neyi iyi ya da kötü yaptığımızın farkındayım. Fenerbahçe'ye gitmekle hata yaptım ama son güne kadar her şeyimi verdim. Benfica'yı çalıştırmak benim seviyeme geri dönmemi sağlayacak. Çünkü benim seviyem dünyanın en büyük kulüplerini çalıştırmaktır." dedi.

