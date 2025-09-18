Mourinho: Fenerbahçe'ye giderek hata yaptım
Fenerbahçe'den ayrılan Jose Mourinho, Benfica'nın yeni teknik direktörü oldu.
Jose Mourinho'nun yeni adresi belli oldu
FENERBAHÇE İLE İLGİLİ FLAŞ SÖZLER
Benfica ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Portekizli teknik adam, eski takımı Fenerbahçe ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
''FENERBAHÇE'YE GİTMEKLE HATA YAPTIM''
Mourinho yaptığı konuşmada, "Sözler, değerleri kadar değerlidir. O zamanlar, Porto'dayken söz vermiştim ve tutabilirdim de. Benfica'nın şampiyonluğu kazanmak için gereken her şeye sahip olduğuna gerçekten inanıyorum. İki puan kaybettiler ve biz de kesinlikle daha fazlasını kaybedeceğiz, umarım çok fazla değil, ama sıfırdan başlıyoruz. Benfica'nın soyunma odasında şampiyon olma potansiyeli var, ama bunu saklamıyorum.
Bir söz değil, bunu başarabileceğimize ve başarmamız gerektiğine dair inanç. Benim için bağlam, dünyanın en büyük kulüplerinden birini çalıştırmak. Kariyerimde farklı ülkelerde koçluk yaptım, yanlış bir seçim yaptım ama pişman değilim.
Ama neyi iyi ya da kötü yaptığımızın farkındayım. Fenerbahçe'ye gitmekle hata yaptım ama son güne kadar her şeyimi verdim. Benfica'yı çalıştırmak benim seviyeme geri dönmemi sağlayacak. Çünkü benim seviyem dünyanın en büyük kulüplerini çalıştırmaktır." dedi.
Mourinho'nun diğer sözleri şu şekilde:
"Fenerbahçe’de işler kolaydı. Dörtlü savunmayla oynamak istiyordum ama ben ayrıldıktan sonra kulüp beş oyuncu transfer etti. Ben oradayken bu mümkün değildi. Mevcut duruma uyum sağlamak zorundasınız ve ben uyum sağlarım. Benfica’nın kadrosunu övdüm, yine öveceğim."
"Benfica'nın transfer döneminde harika bir iş çıkardığını düşündüm ve çok beğendiğim bir takımdı. Fair-play konusunda pek iyi bir örnek değilim ama daha iyiyim. Benfica ve Bruno Lage'yi tebrik etmek benim için kolay olmadı. Benfica'nın iyi oyuncuları var, iyi bir teknik direktörü vardı ama hayat böyle."