Jose Mourinho'nun yeni adresi belli oldu
Portekiz devi Benfica, Fenerbahçe'den ayrılan Jose Mourinho'nun teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'den ayrılan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun yeni adresi belli oldu.

BENFICA'NIN BAŞINA GEÇTİ

Benfica, teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'nun getirildiğini açıkladı.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

62 yaşındaki teknik adam ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar süren sözleşme imzalandı.

KONTRATTAKİ MADDE DİKKAT ÇEKTİ

Benfica, Mourinho'nun kontrat detaylarını da yayınladı ve "2025-2026 sezonunun son maçından 10 gün sonra aynı koşullar altında, hem kulüp hem de Jose Mourinho sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir." maddesi dikkat çekti.

Mourinho'nun imza töreni sonrası yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Benfica taraftarlarının bir temsilcisi olarak, teknik direktörlük yaptığım hiçbir kulüp beni Benfica'nın teknik direktörü olmak kadar motive etmedi. Benfica'da olduğum için çok mutluyum ve Benfica için yaşayacağım."

"Benim hayalimdeki Benfica, İstanbul'da Fenerbahçe'ye karşı 30 dakika 10 kişi oynamasına rağmen olumlu sonuç alan Benfica'dır. Benfica mücadeledir. Bana güvenin."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

