Konya’yı karıştıran olay: Ahmet Çalık’in ismini silip Murat Kurum yaptılar

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor’un yeni tesisleri hizmete girdi. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan tesisler hizmete girer girmez tartışma konusu oldu.

AHMET KURUM'UN ADINI VERMEKTEN VAZGEÇTİLER

Daha önce Konyaspor’dan yapılan açıklamalarda tesislere trafik kazasında vefat eden futbolcuları Ahmet Çalık’ın isminin verileceği ifade edilirken bu karardan vazgeçildi.

KONYASPOR MURAT KURUM TESİSLERİ

Alınan karar doğrultusunda yeni tesislere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un ismi verildi. Tesislerin adı ‘Konyaspor Murat Kurum Tesisleri’ oldu.

CHP'Lİ BARIŞ BEKTAŞ'TAN TEPKİ

Alınan karar ortalığı karıştırırken bir tepki de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konya Milletvekili Barış Bektaş’tan geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Barış Bektaş, "Konyaspor’umuzun kimliğine ve tarihine uygun bir çok isim varken; siyasi bir tercih yapılması ve aktif siyasi yaşamına devam eden bir siyasetçinin adının tesislere verilmesi en çok Konyaspor’a zarar verecek. #TesisinAdıAhmetÇalıkOlsun; merhum futbolcumuzun hatırasını yaşatalım” ifadelerini kullandı.