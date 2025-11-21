Konyaspor'dan öğretmenlere ücretsiz bilet

Süper Lig ekibi Konyaspor, Antalyaspor ile oynanacak maçta öğretmenlere ücretsiz bilet tanımlaması yapacak.

Konyaspor, 24 Kasım Pazartesi günü sahasında karşılaşacağı Antalyaspor maçında öğretmenlere ücretsiz bilet tanımlaması yapılacağını duyurdu.

''ÜCRETSİZ BİLET TANIMLAMASI YAPILACAKTIR''

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Hayatımıza değer katan öğretmenlerimizi, evimizde misafir ediyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde oynayacağımız Hesap. com Antalyaspor maçında öğretmenlerimize ücretsiz bilet tanımlaması yapılacaktır.

Karşılaşmayı stadyumda izleyecek öğretmenlerimizin, 24 Kasım Pazartesi günü saat 17.30'a kadar öğretmen kimlik kartlarıyla Stadyum Passolig Gişesi'ne müracaat etmeleri önemle rica olunur. Başvuru öncesinde Konyaspor Passolig kartının güncel olmasına dikkat edilmelidir. Biletler, Beysu Batı Alt tribününden tanımlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

KONYASPOR'DA STOPER SIKINTISI

Konyaspor'da Antalyaspor maçı öncesi savunma hattındaki sıkıntısı dikkat çekiyor.

Stoper hattında yaşanan sakatlıklar, teknik heyeti kara kara düşündürüyor.

Fatih Karagümrük maçında Calusic’in yaptığı basit hatalar teknik ekibin aklında ciddi şüpheler yarattı.

Ayrıca henüz 19 yaşındaki Utku Eriş’in deneyimsizliği ve ikilinin bu sezon ilk kez birlikte sahaya çıkması, yenilgiyi neredeyse kaçınılmaz bir son haline getirdi.

SAVUNMADA CİDDİ EKSİK

Bazoer’in sakatlanması ve Adil Demirbağ’ın bahis soruşturması kapsamında aldığı ceza nedeniyle sahaya çıkamaması, savunmada ciddi bir boşluk yarattı.

Konyaspor’da Uğurcan’ın da yeni iyileşmiş olması ve maç ritmini tam olarak kazanmamış bulunması başka bir problem olarak öne çıktı.

Şu anda takımın elinde yalnızca Calusic, Utku ve Uğurcan gibi üç stoper seçeneği kalmış durumda.

