Ceferin'e mektup yolladı: İsrail'in men edilmesi için çağrı yaptı

Ceferin'e mektup yolladı: İsrail'in men edilmesi için çağrı yaptı
Yayınlanma:
"CODEPINK" ve "Game Over Israel", 200'den fazla kadının imza desteğiyle İsrail'in UEFA'dan men edilmesini talep etti.

İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesi için aktif kampanya yürüten Game Over Israel organizasyonu ve savaş karşıtı sivil toplum örgütü CODEPINK, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in eşi Barbara Ceferin'e nüfuzunu kullanması talebiyle mektup gönderdi.

Rafa Silva'nın Beşiktaş'tan nasıl ayrılacağını açıkladıRafa Silva'nın Beşiktaş'tan nasıl ayrılacağını açıkladı

''ELİNİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPMANIZI RİCA EDİYORUZ''

Soykırımın normalleştirilmemesi gerektiğinin vurgulandığı mektupta, "İsrail soykırım yapıyor. Bu mektubun yazıldığı sırada, ateşkes anlaşmasının imzalanmasının ardından Gazze Şeridi'ni vahşice bombalıyorlar. Size birer hemcins, eş, anne ve öncüler olarak yazıyor ve İsrail'i Avrupa futbolundan uzaklaştırmak için elinizden gelen her şeyi yapmanızı rica ediyoruz.

İsrail hesap vermezse, Filistin ve Filistinliler yok edilmeye devam edecek. Geleceğimiz ve çocuklarımızın geleceği büyük tehlike altında olacak. Şimdi, her bireyin küresel geleceği korumak için gücünü kullanmasının zamanıdır." ifadeleri kullanıldı.

Mektup, aralarında aktris Juliet Stevenson ve Denise Gough, müzik grubu Garbage'ın solisti Shirley Manson, şarkıcı, söz yazarı, oyuncu ve televizyon kişiliği Paloma Faith'in de bulunduğu isimler tarafından imzalandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Spor
Fenerbahçe'de 4 eksik var
Fenerbahçe'de 4 eksik var
Gaziantep FK haftalar sonra galip geldi
Gaziantep FK haftalar sonra galip geldi
Fenerbahçe forması giydi Trabzonsporlu olduğunu itiraf etti: Aziz Yıldırım biliyordu
Fenerbahçe forması giydi Trabzonsporlu olduğunu itiraf etti: Aziz Yıldırım biliyordu