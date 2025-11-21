Rafa Silva'nın Beşiktaş'tan nasıl ayrılacağını açıkladı
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi devam ediyor.
ANTRENMANLARA ÇIKMIYOR
Bel ağrısını gerekçe gösteren Rafa Silva, Nevzat Demir Tesisleri'ne gitmesine rağmen bir süredir takımla antrenmanlara çıkmadı.
Siyah-beyazlı kulüp, Portekizli oyuncunun MR'a girdiğini ancak patolojik bulguya rastlanmadığını açıkladı.
RAFA SILVA İLE İLGİLİ YENİ İDDİA
Rafa Silva ile ilgili Portekiz'den flaş bir iddia ortaya atıldı.
Record gazetesinin müdürü Sergio Krithinas, Rafa Silva'nın durumunu Now kanalında konuştu.
BEŞİKTAŞ'TAN BEDELSİZ AYRILACAK
Rafa Silva'nın devre arasında Beşiktaş'tan ayrılacağını belirten Krithinas, ''Rafa Silva bu savaşta galip olacak ve kış transfer döneminde takımdan bedelsiz ayrılacak'' dedi.
BEŞİKTAŞ OLAYI FIFA'YA TAŞIYACAK
Krithinas, Beşiktaş'ın Rafa Silva krizini FIFA'ya taşımak için avukatlarla görüştüğünü de belirtti.
Ayrıca Krithinas, Benfica'nın Rafa Silva'nın durumunu yakından takip ettiğini de aktardı.