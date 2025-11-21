Rafa Silva'nın Beşiktaş'tan nasıl ayrılacağını açıkladı

Rafa Silva'nın Beşiktaş'tan nasıl ayrılacağını açıkladı
Yayınlanma:
Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Rafa Silva ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi devam ediyor.

ANTRENMANLARA ÇIKMIYOR

Bel ağrısını gerekçe gösteren Rafa Silva, Nevzat Demir Tesisleri'ne gitmesine rağmen bir süredir takımla antrenmanlara çıkmadı.

Siyah-beyazlı kulüp, Portekizli oyuncunun MR'a girdiğini ancak patolojik bulguya rastlanmadığını açıkladı.

Sergen Yalçın operasyonu başladıSergen Yalçın operasyonu başladı

RAFA SILVA İLE İLGİLİ YENİ İDDİA

Rafa Silva ile ilgili Portekiz'den flaş bir iddia ortaya atıldı.

Record gazetesinin müdürü Sergio Krithinas, Rafa Silva'nın durumunu Now kanalında konuştu.

2024/11/08/hbbjk.jpg

BEŞİKTAŞ'TAN BEDELSİZ AYRILACAK

Rafa Silva'nın devre arasında Beşiktaş'tan ayrılacağını belirten Krithinas, ''Rafa Silva bu savaşta galip olacak ve kış transfer döneminde takımdan bedelsiz ayrılacak'' dedi.

BEŞİKTAŞ OLAYI FIFA'YA TAŞIYACAK

Krithinas, Beşiktaş'ın Rafa Silva krizini FIFA'ya taşımak için avukatlarla görüştüğünü de belirtti.

Ayrıca Krithinas, Benfica'nın Rafa Silva'nın durumunu yakından takip ettiğini de aktardı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Spor
Fenerbahçe'de 4 eksik var
Fenerbahçe'de 4 eksik var
Gaziantep FK haftalar sonra galip geldi
Gaziantep FK haftalar sonra galip geldi
Fenerbahçe forması giydi Trabzonsporlu olduğunu itiraf etti: Aziz Yıldırım biliyordu
Fenerbahçe forması giydi Trabzonsporlu olduğunu itiraf etti: Aziz Yıldırım biliyordu