Sergen Yalçın operasyonu başladı

Beşiktaş’ta operasyon başlıyor: 4 futbolcu ile yollar ayrılacak.

Teknik Direktör Sergen Yalçın, ara transfer dönemi öncesi kadro planlamasında 4 bölgeye takviye isterken, Jonas Svensson, David Jurasek, Felix Uduokhai ve kriz yaşayan Rafa Silva’nın ayrılığı gündemde.

İŞTE OPERASYON DETAYLARI

Beşiktaş, ara transfer döneminde stoper, sol bek, orta saha ve kanat bölgelerine takviye yapmayı hedefliyor.

Yabancı kontenjanında yer açmak için bazı oyuncularla yollar ayrılacak.

TAKIMDA AYRILACAK İSİMLER DE BELLİ OLDU

Jonas Svensson Ocak ayında gidecek

Jonas Svensson: Sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Ocak ayında yolların ayrılması planlanıyor.

David Jurasek'in sözleşmesi sonlandırılacak

David Jurasek: Çek futbolcunun kiralık sözleşmesi sonlandırılacak.

Felix Uduokhai satış listesinde

Felix Uduokhai: Son haftalarda formasını kaybetti. Birçok kulüp tarafından takip ediliyor. Yönetim, satın alma opsiyonlu kiralama tekliflerine açık. Deneyimli oyuncu satış listesinin en başında yer alıyor.

Rafa Siva krizi ayrılıkla sonuçlanacak

Rafa Silva: Yaşanan kriz sonrası takımdan ayrılma ihtimali yüksek.

SERGEN YALÇIN RAPORU SUNDU

Teknik direktör Sergen Yalçın, kadroda revizyon yaparak yeni transferlerle takımı güçlendirmek istiyor. Başarılı çalıştırıcının raporu yönetime sunduğu ifade edildi.

Yönetim, ayrılacak isimlerin yerine nokta atışı takviyelerle kadroyu yeniden şekillendirmeyi planlıyor.

Sergen Yalçın raporu yönetime sundu

TRANSFER DÖNEMİ HAREKETLİ GEÇECEK

Beşiktaş’ta ara transfer dönemi oldukça hareketli geçecek.

Hem ayrılıklar hem de yeni transferler, Siyah - Beyazlıların ikinci yarıdaki hedefleri için belirleyici olacak.