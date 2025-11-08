Kırklareli'de görülmemiş maç

Kırklareli'de görülmemiş maç
Yayınlanma:
Cezalı takımlarının maçını salon dışındaki dev ekrandan izlediler. Kırklareli'de ilginç görüntü...

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Kırklareli Belediyesi Fen Bilimleri Kadın Basketbol Takımı taraftarları, seyircisiz maç oynama cezası alan takımlarını spor salonu dışına kurulan dev ekranda izledi.

Fenerbahçe deplasmanda Amedspor'u devirdiFenerbahçe deplasmanda Amedspor'u devirdi

Kırklareli Belediyesi Fen Bilimleri Kadın Basketbol Takımı'nın seyircisiz oynama cezası nedeniyle Seçil Kauçuk Mersin Basketbol ile oynanan maç için Yeni Kırklareli Spor Salonu'nun bulunduğu alana dev ekran kuruldu.

GÖRÜLMEMİŞ MAÇ

Taraftar müsabaka öncesi ekranın bulunduğu alanda toplandı.

Maçı dev ekrandan izlemek için alana gelen taraftarlardan Ramazan Akcan, gazetecilere kadın basketbol takımını her şeye rağmen yalnız bırakmadıklarını söyledi.

88-73 BİTTİ

Karşılaşmayı Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, Belediye Başkanı Derya Bulut ile Gençlik ve Spor Müdür Vekili Hakan Güvenç de izledi.

Karşılaşma Seçil Kauçuk Mersin Basketbol takımının 88-73 üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Spor
Galatasaray'ın kaptanından 5-0'lık Beşiktaş açıklaması
Galatasaray'ın kaptanından 5-0'lık Beşiktaş açıklaması
Trabzon'da kazanan çıkmadı
Trabzon'da kazanan çıkmadı
Dev maçta inanılmaz son
Dev maçta inanılmaz son