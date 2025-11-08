Fenerbahçe deplasmanda Amedspor'u devirdi

Yayınlanma:
Amed Sportif Faaliyetler'e konuk olan Fenerbahçe arsaVev, sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Kadın Futbol Süper Ligi 8. haftasında Fenerbahçe arsaVev deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya geldi.

Seyrantepe Şilbe Sahası'nda oynanan maçta Fenerbahçe arsaVev rakibini 2-1 galip ayrılmayı başardı.

FENERBAHÇE MAÇI 10 KİŞİ TAMAMLADI

Fenerbahçe arsaVev'e galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Maria Salas ve 73. dakikada Elena Santos kaydetti. Sarı-lacivertlilerde Elena Santos ise 84. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

fghsl.jpg

7’DE 7 YAPTILAR

Bu sonuçla birlikte Kadınlar Süper Ligi'nde 7’de 7 yapan Fenerbahçe arsaVev, puanını 21’e yükseltmeyi başardı.

Fenerbahçe'de Tedesco hatayı affetmedi: Cezayı kestiFenerbahçe'de Tedesco hatayı affetmedi: Cezayı kesti

SIRADAKİ RAKİP YÜKSEKOVA SPOR KULÜBÜ

Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe arsaVev, Yüksekova Spor Kulübü’nü konuk edecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

