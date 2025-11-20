Kerem Aktürkoğlu'nun başı derde girdi: Harry Potter peşine düştü

Yayınlanma:
Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Harry Potter gol sevinci yapması, milli oyuncunun başını belaya soktu.

Hollywood'un köklü yapım şirketi Warner Bros Entartainment Inc., gol sevinçlerinde Harry Potter sevinci yapan Fenerbahçeli milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu hedef aldı.

KEREM AKTÜRKOĞLU DAVA EDİLDİ

Şirket, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede, “Harry Potter”, “Hogwarts” ve “Gryffindor” gibi birçok ifadenin Türkiye’de Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescilli markalar olduğunu hatırlattı.

Başvuruda, bu markaların yalnızca kitap ve film serileriyle sınırlı kalmadığı, dünya genelinde büyük tanınırlığa ve yüksek bir ticari değere sahip olduğu vurgulandı.

Mahkemeye iletilen dosyada marka tescil bilgileri tablo halinde sunularak, futbolcunun sosyal medya paylaşımlarında bu markalara doğrudan göndermeler yaptığı belirtildi.

2024/11/08/hbfb.jpg

TELİF HAKKI İSTENDİ

Sabah'ın haberine göre; Mahkemeye sunulan belgelerde, milli futbolcunun sosyal medya paylaşımlarında "Harry Potter" film serisinin ikonik müziği olan Hedwig's Themei kullandığı aktarıldı.

Paylaşıma konu olan videolarda, Harry Potter karakterlerini andıran animasyon figürlerinin, Hogwarts’a ait armaların, film atmosferini çağrıştıran sahne düzenlerinin ve çeşitli kostümlerin kullanıldığı dikkat çekildi.

kere.webp
Kerem Aktürkoğlu'nun 'Harry Potter' gol sevinci

Warner Bros, bu materyallerin hiçbir izin alınmadan paylaşılmasının hem telif hem de marka haklarının ihlali niteliği taşıdığını belirtti. Şirket, tüm bu kullanımın Fikri ve Sınai Haklar Kanunu kapsamında eser sahibinin mali ve manevi haklarına aykırı olduğunu, ayrıca Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde haksız rekabet sayıldığını ifade etti.

BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ TALEBİ

Warner Bros, mahkemeden futbolcunun Instagram’daki ilgili Reels videosu ile X platformundaki paylaşımlarının uzman bir bilirkişi tarafından incelenmesini talep etti. Bu inceleme sonucunda Harry Potter evrenine ait müzik, karakter, logo ve diğer görsel unsurların gerçekten kullanılıp kullanılmadığının tespit edilmesini istedi.

Dilekçede ayrıca, bu bilirkişi incelemesinin futbolcuya önceden bildirim yapılmadan yürütülmesi gerektiği de vurgulandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

