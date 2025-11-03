Kerem Aktürkoğlu pişmanlığı

Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi Benfica'da pişmanlık yaratırken Sarı - Lacivertlilerde beklentilerin altında kalan performansı tartışma konusu oldu.

Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde Benfica’dan kadrosuna kattığı milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, hem eski kulübü hem de yeni takımı açısından gündemden düşmüyor.
Transferin ardından sarı-lacivertli formayla henüz istenilen seviyeye ulaşamayan Kerem, taraftarların eleştirilerine maruz kalırken, Benfica cephesinde de ayrılığına dair pişmanlık sesleri yükseliyor.

BENFİCA'DA KEREM AKTÜRKOĞLU PİŞMANLIĞI

Portekiz basınında yer alan haberlere göre, Şampiyonlar Ligi’ne kötü bir başlangıç yapan Benfica’da teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde beklenen çıkış gerçekleşmedi.
Taraftarlar, bu başarısızlıkta Kerem Aktürkoğlu’nun satışının büyük bir hata olduğunu savundu.
Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, yönetimin bu ayrılıktan dolayı pişmanlık duyduğu ifade edildi.

17 GOL 13 ASİST

Kerem, Benfica formasıyla 58 maçta 3706 dakika süre almış, bu süreçte 17 gol ve 13 asist üretmişti. Bu istatistikler sonrası Benfica taraftarı Kerem Aktürkoğlu pişmanlığı yaşıyor.

FENNERBAHÇE'DE HAYAL KIRIKLIĞI

Fenerbahçe, Kerem’i 22.5 milyon Euro + 2.5 milyon Euro bonus karşılığında transfer etti ve toplamda 25 milyon Euro’luk bir yatırım yaptı. Ancak bu yüksek bedelli transferin ardından Kerem’in performansı, taraftarlar arasında hayal kırıklığı yaratmış durumda. Zaman zaman oyundan düşen ve etkisiz kalan milli oyuncu, özellikle derbi maçlardaki tutumu nedeniyle eleştiriliyor.

Kerem'in performansı hayal kırıklığı yarattı

Kerem Aktürkoğlu'nun transfer süreci de oldukça sancılı geçmişti. Benfica, Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe ile eşleşme ihtimalini göz önünde bulundurarak Kerem’in İstanbul’a gelişini geciktirmişti. Bu durum, iki kulüp arasında kısa süreli bir gerilime neden olmuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

