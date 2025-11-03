Sadettin Saran sözünü tuttu: Derbinin primi belli oldu

Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin 2-0 geriden gelerek kazandığı Beşiktaş derbisinin ardından Sadettin Saran prim sözünü yerine getirdi. Fenerbahçeli futbolculara ödenecek tutar da belli oldu.

Başkan Sadettin Saran, Beşiktaş galibiyetinin ardından Fenerbahçeli futbolculara verdiği sözü tuttu.
Derbi öncesi galibiyet primi açıklayan Saran'ın Sarı Lacivertlilere dağıtacağı para da ortaya çıktı.

2024/11/08/hbfb.jpg

Fenerbahçe, Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş karşısında 2-0 geriden gelerek aldığı 3-2’lik galibiyetle büyük moral kazandı.

SARAN'IN İLK DERBİ GALİBİYETİ

Bu zafer, Sadettin Saran’ın başkanlık dönemindeki ilk derbi galibiyeti olurken, kulüp yönetimi bu başarıyı primle ödüllendirdi. Futbolculara toplamda 1.2 milyon Euro (yaklaşık 58.25 milyon TL) prim verildi.

Fenerbahçe Orkun'a galibiyet primi vermeli: Kartalı vuran kendi kanadından yapılan ok olduFenerbahçe Orkun'a galibiyet primi vermeli: Kartalı vuran kendi kanadından yapılan ok oldu

SADECE 3 PUAN DEĞİL

Sadettin Saran, derbi öncesinde soyunma odasında yaptığı konuşmada bu maçın "sadece 3 puan değil, karakter maçı" olduğunu vurgulamıştı. Galibiyetin ardından sözünü tutarak primleri dağıttı. Bu hamle, takım içinde motivasyonu artırdı ve oyuncuların performansına olumlu yansıdı.

fener.jpeg
Fenerbahçeli futbolcular derbi galibiyetini saha içinde kutladı

3 MAÇA PRİM

Fenerbahçe’nin önünde üç kritik maçı bulunuyor:

Viktoria Plzen (Avrupa Ligi)

Kayserispor (Süper Lig)

Çaykur Rizespor (Süper Lig)

Sarı Lacivertli futbolcuların bu üç karşılaşmadan da 3’er puan çıkarılması halinde, Sadettin Saran yönetimi tarafından yeni bir prim paketi hazırlanacağı bildirildi.

MORALLER YÜKSEK

Beşiktaş galibiyetiyle birlikte Fenerbahçe, son haftalardaki yenilgi havasını dağıttı ve yeniden galibiyet serisine odaklandı. Teknik direktör Domenico Tedesco’nun liderliğinde Sarı Lacivertliler çıkışa geçti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

