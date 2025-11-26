Kerem Aktürkoğlu Galatasaray derbisini unuttu

Kerem Aktürkoğlu Galatasaray derbisini unuttu
UEFA Avrupa Ligi’ndeki Ferencvaros mücadelesi öncesi Kerem Aktürkoğlu, “Derbiyi düşünmüyoruz, önceliğimiz Avrupa” diyerek Galatasaray maçını unuttuklarını belirtti.

Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak Ferencvaros maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kerem rakibe saygı duyduklarını belirterek, “Ferencvaros çok iyi bir takım. Bireysel olarak öne çıkan oyuncuları var. Zor ama güzel bir maç olacak. Yarın yüzde yüzümüzle sahaya çıkıp kazanacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

2-0' geriye düştükleri Rize maçıyla ilgili de konuşan Kerem Aktürkoğlu şunları söyledi:

Geriye düşmek takımı moral olarak düşürüyor ama soyunma odasında herkes çevireceğimizi söyledi.

5 gollü bir galibiyet beklemiyorduk, güzel bir skorla dönmek mutlu etti.

Umarım bir daha böyle geri düşmeyiz, dönmek zor oluyor.

Son galibiyetlerimiz bize güç verdi. 2 maçtır 2-0’dan dönüyoruz.

Futbolcular için en önemli şey özgüven. Bu galibiyetlerden sonra özgüvenimiz arttı.

İnşallah bundan sonra 2-0 geriye düşmeyiz ve geri dönüş yapmak zorunda kalmayız.

Bireysel performansına dair soruya yanıt veren Milli futbolcu şunları söyledi:

Avrupa Ligi’nde gol krallığı yok, ben bir golcü değilim. Takımıma katkı sağlamak istiyorum.

Gol atmak önemli ama mücadelemle sahada olacağım. Futbolu bilen insanların değerlendirmesi benim için daha önemli.

GALATASARAY MAÇINI UNUTTU

Kerem Galatasaray derbisinden önce tüm dikkatlerinin UEFA Avrupa Ligi olduğunu açıkladı. İşte Kerem'in derbi sözleri:

Bizim şu an derbiyle ilgili bir düşüncemiz yok. Tek düşüncemiz yarınki maç.

Derbi taraftar için çok önemli ama önce Avrupa maçını güzelce atlatalım.

Fenerbahçe’de şampiyonluk yaşamak için ülkeme geri döndüm. Motivasyonum hep olumlu olacak.

