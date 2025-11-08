Kerem Aktürkoğlu bunu beklemiyordu: Tedesco'nun ne dediği ortaya çıktı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü çıktığı maçta Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'le golsüz berabere kaldı.

Karşılaşmaya sürpriz bir 11 çıkaran teknik direktör Domenico Tedesco'nun Kerem Aktürkoğlu'nu da yedek bırakması şaşkınlık yarattı.

Kerem Aktürkoğlu maç oynanırken bir süre kenarda ısınmaya gönderildi ama oyuna girmedi.

MEĞER MAÇTAN ÖNCE SÖYLEMİŞ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun maçtan önce ilk 11'de olmayacağını Kerem Aktürkoğlu'na söylediği iddia edildi.

Tedesco'nun maç öncesi yapılan son antrenmanda basına açık olan bölümde Kerem Aktürkoğlu ile saha ortasında konuştuğu görülmüştü. Fanatik'teki habere göre Tedesco'nun Kerem'e şunları söylediği iddia edildi:

"Son dönemde çok yoruldun, sezon uzun ve önümüzdeki maçlarda bana lazımsın. Sana yüzde 100 hazır halde ihtiyacım var. Seni bazen korumam gerekiyor. Bu yüzden Plzen maçında ilk 11'de olmayacaksın."

Kerem'in bu kararı beklemediği belirtilirken, Tedesco'nun konuşmayı olumsuz spekülasyonların önüne geçmek için bilerek idmanın basına açık olan ilk 15 dakikalık bölümünde yaptığı belirtildi.