Kerem Aktürkoğlu bunu beklemiyordu: Tedesco'nun ne dediği ortaya çıktı

Kerem Aktürkoğlu bunu beklemiyordu: Tedesco'nun ne dediği ortaya çıktı
Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen ile oynadığı maçtan önceki son antrenmanda teknik direktör Tedesco'nun Kerem Aktürkoğlu'na söyledikleri ortaya çıktı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü çıktığı maçta Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'le golsüz berabere kaldı.

Karşılaşmaya sürpriz bir 11 çıkaran teknik direktör Domenico Tedesco'nun Kerem Aktürkoğlu'nu da yedek bırakması şaşkınlık yarattı.

Kerem Aktürkoğlu maç oynanırken bir süre kenarda ısınmaya gönderildi ama oyuna girmedi.

MEĞER MAÇTAN ÖNCE SÖYLEMİŞ

Kerem Aktürkoğlu, minik başkanın vaadini gerçekleştirdiKerem Aktürkoğlu, minik başkanın vaadini gerçekleştirdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun maçtan önce ilk 11'de olmayacağını Kerem Aktürkoğlu'na söylediği iddia edildi.

Tedesco'nun maç öncesi yapılan son antrenmanda basına açık olan bölümde Kerem Aktürkoğlu ile saha ortasında konuştuğu görülmüştü. Fanatik'teki habere göre Tedesco'nun Kerem'e şunları söylediği iddia edildi:

2024/11/08/hbfb.jpg"Son dönemde çok yoruldun, sezon uzun ve önümüzdeki maçlarda bana lazımsın. Sana yüzde 100 hazır halde ihtiyacım var. Seni bazen korumam gerekiyor. Bu yüzden Plzen maçında ilk 11'de olmayacaksın."

Kerem'in bu kararı beklemediği belirtilirken, Tedesco'nun konuşmayı olumsuz spekülasyonların önüne geçmek için bilerek idmanın basına açık olan ilk 15 dakikalık bölümünde yaptığı belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Spor
Galatasaray'ın Osimhen'i ne kadara göndereceğini açıkladı
Galatasaray'ın Osimhen'i ne kadara göndereceğini açıkladı
Sinan Engin Fenerbahçe Kayserispor maçının sonucunu açıkladı
Sinan Engin Fenerbahçe Kayserispor maçının sonucunu açıkladı