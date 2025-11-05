Kerem Aktürkoğlu, minik başkanın vaadini gerçekleştirdi

Yayınlanma:
Fenerbahçe’nin yıldızı Kerem Aktürkoğlu, okul başkanlık seçiminde kendisini davet etme sözü veren 3. sınıf öğrencisi Aras Şamlı’nın çağrısını geri çevirmedi. Milli futbolcu, okul ziyaretinde hem öğrencilerle buluştu hem de unutulmaz bir gün yaşattı.

Fenerbahçe’nin milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, İstanbul Çekmeköy’deki Yenidoğu Okulları’nda gerçekleşen ilkokul başkanlık seçiminde verdiği sözü tutan 3-C sınıfı öğrencisi Aras Şamlı’nın davetini kabul ederek okulu ziyaret etti.

Aras, seçim kampanyasında “Başkan olursam Kerem Aktürkoğlu’nu okula getireceğim” vaadinde bulunmuştu.

Kerem, Aras’ın mesajına “Tebrikler Aras! Davetini memnuniyetle kabul ediyorum” yanıtını vererek öğrencilerle buluştu.

Kerem Aktürkoğlu minik hayranıyla buluştu

BAŞAR NASIL GELİR?

Konferans salonunda soruları yanıtlayan Aktürkoğlu, genç hayranlarına “Hayatım boyunca kendim oldum, kimsenin beni yönlendirmesine izin vermedim. Başarı, kendin olabildiğinde geliyor” diyerek ilham verdi.

KEREM İÇİN ÖZEL ŞARKI

Ziyaret sırasında Aras ve arkadaşları Kerem için özel bir şarkı seslendirdi. Milli futbolcu, Aras’a Fenerbahçe forması hediye ederken, Aras da okul formasını imzalatarak karşılık verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

