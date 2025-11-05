Kerem Aktürkoğlu, minik başkanın vaadini gerçekleştirdi

Fenerbahçe’nin yıldızı Kerem Aktürkoğlu, okul başkanlık seçiminde kendisini davet etme sözü veren 3. sınıf öğrencisi Aras Şamlı’nın çağrısını geri çevirmedi. Milli futbolcu, okul ziyaretinde hem öğrencilerle buluştu hem de unutulmaz bir gün yaşattı.