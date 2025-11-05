Kerem Aktürkoğlu, minik başkanın vaadini gerçekleştirdi
Fenerbahçe’nin milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, İstanbul Çekmeköy’deki Yenidoğu Okulları’nda gerçekleşen ilkokul başkanlık seçiminde verdiği sözü tutan 3-C sınıfı öğrencisi Aras Şamlı’nın davetini kabul ederek okulu ziyaret etti.
Aras, seçim kampanyasında “Başkan olursam Kerem Aktürkoğlu’nu okula getireceğim” vaadinde bulunmuştu.
Kerem, Aras’ın mesajına “Tebrikler Aras! Davetini memnuniyetle kabul ediyorum” yanıtını vererek öğrencilerle buluştu.
BAŞAR NASIL GELİR?
Konferans salonunda soruları yanıtlayan Aktürkoğlu, genç hayranlarına “Hayatım boyunca kendim oldum, kimsenin beni yönlendirmesine izin vermedim. Başarı, kendin olabildiğinde geliyor” diyerek ilham verdi.
KEREM İÇİN ÖZEL ŞARKI
Ziyaret sırasında Aras ve arkadaşları Kerem için özel bir şarkı seslendirdi. Milli futbolcu, Aras’a Fenerbahçe forması hediye ederken, Aras da okul formasını imzalatarak karşılık verdi.