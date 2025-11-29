Kenan Yıldız Juventus taraftarını çıldırttı

Juventus, İtalya Serie A'nın 13. haftasında Cagliari ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı Juventus 2-1'lik skorla kazandı.

GOLLER KENAN YILDIZ'DAN

Cagliari, 26. dakikada Esposito'nun golüyle maçta 1-0 öne geçti.

27. ve 45+1. dakikalarda sahneye çıkan milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Juventus'u öne geçirdi ve maç 2-1 tamamlandı.

Yok artık Caner Erkin: Yine kırmızı kart gördü

JUVENTUS TARAFTARI ÇILGINA DÖNDÜ

Juventus taraftarı, hem Kenan Yıldız'ın golleri hem de galibiyet alınması sonrası sevinçten adeta çılgına döndü.

Kenan Yıldız'ın gol vuruşu

2 MAÇ SONRA KAZANDI

Bu sonuçla Juventus, 2 maç sonra kazandı ve puanını 23 yaparak 7. sırada yer aldı.

Cagliari ise 11 puanda kalarak 14. sırada bulundu.

Juventus, ligin gelecek haftasında Napoli deplasmanına çıkacak.

Cagliari ise sahasında Roma ile karşılaşacak.