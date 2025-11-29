Kenan Yıldız Juventus taraftarını çıldırttı
İtalya Serie A'da Juventus, Cagliari'yi Kenan Yıldız'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Juventus taraftarı, Kenan'ın attığı gollerden sonra sevinçten çılgına döndü.
Juventus, İtalya Serie A'nın 13. haftasında Cagliari ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı Juventus 2-1'lik skorla kazandı.
GOLLER KENAN YILDIZ'DAN
Cagliari, 26. dakikada Esposito'nun golüyle maçta 1-0 öne geçti.
27. ve 45+1. dakikalarda sahneye çıkan milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Juventus'u öne geçirdi ve maç 2-1 tamamlandı.
JUVENTUS TARAFTARI ÇILGINA DÖNDÜ
Juventus taraftarı, hem Kenan Yıldız'ın golleri hem de galibiyet alınması sonrası sevinçten adeta çılgına döndü.
2 MAÇ SONRA KAZANDI
Bu sonuçla Juventus, 2 maç sonra kazandı ve puanını 23 yaparak 7. sırada yer aldı.
Cagliari ise 11 puanda kalarak 14. sırada bulundu.
Juventus, ligin gelecek haftasında Napoli deplasmanına çıkacak.
Cagliari ise sahasında Roma ile karşılaşacak.