Kenan Yıldız için 60 milyon euro gözden çıkarıldı

Yayınlanma:
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız için 60 milyon euroluk bir teklif yapmayı planlıyor.

Arsenal, Juventus'ta oynayan milli futbolcu Kenan Yıldız'ı transfer listesine aldı.

60 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

Foot Mercato'nun haberine göre; Arsenal, Kenan Yıldız için 60 milyon euroluk bir teklif yapmayı düşünüyor.

JUVENTUS BIRAKMAK İSTEMİYOR

Milli futbolcu ile yeni sözleşme yapmayı planlayan Juventus ise Kenan Yıldız'ı bırakmayı düşünmüyor.

Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen Kenan'ın Juventus ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

JUVENTUS PERFORMANSI

Bu sezon Juventus ile 5 maça çıkan Kenan Yıldız, 2 gol atarken 4 de asist yaptı.

KOPA TROPHY'DE 5. OLDU

Kenan Yıldız, Ballon d'Or organizasyonunda töreninde en iyi genç futbolcuya verilen 'Kopa Trophy' ödülünde 10 kişilik aday listesinde 5. oldu.

Kopa Trophy sıralaması şu şekilde:

1. Yamal Lamine

2. Desire Doue

3. Joao Neves

4. Estevao

5. Kenan Yıldız

6. Dean Huijsen

7. Pau Cubarsi

8. Rodrigo Mora

9. Ayyoub Bouaddi

10. Myles Lewis-Skelly

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

