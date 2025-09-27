Beşiktaş maçı bileti gösterene ücretsiz tişört verilecek

Hodri Meydan, Süper Lig'de Kocaelispor'un Beşiktaş ile oynayacağı maçta tribün bütünlüğü açısından yeşil giyinme kararı almıştı.

Adana Demirspor'un eski yıldızı 2. Lig'e imzayı attı

Taraftar grubundan Beşiktaş maçı öncesi flaş bir hamle geldi.

Ücretsiz olarak verilecek yeşil tişört

ÜCRETSİZ OLARAK TİŞÖRT DAĞITILACAK

Hodri Meydan, Beşiktaş maçı için bilet alan tüm Kocaelispor taraftarına ücretsiz olarak yeşil tişört verileceğini duyurdu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: