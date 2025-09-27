Beşiktaş maçı bileti gösterene ücretsiz tişört verilecek
Hodri Meydan, Süper Lig'de Kocaelispor'un Beşiktaş ile oynayacağı maçta tribün bütünlüğü açısından yeşil giyinme kararı almıştı.
Taraftar grubundan Beşiktaş maçı öncesi flaş bir hamle geldi.
ÜCRETSİZ OLARAK TİŞÖRT DAĞITILACAK
Hodri Meydan, Beşiktaş maçı için bilet alan tüm Kocaelispor taraftarına ücretsiz olarak yeşil tişört verileceğini duyurdu.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Değerli Kocaelispor Taraftarları, Dernek Başkanımız Enver Güler’in girişimleri sayesinde Beşiktaş deplasmanına özel olarak hazırlanan yeşil tişörtlerimizi, Passolig üzerinden biletinizi göstererek ücretsiz şekilde temin edebilirsiniz.
Deplasmana katılacak tüm taraftarlarımızın yeşil üst ile gelmeleri zorunludur.
Maça münferit olarak gitmeyi düşünen taraftarlarımızın, imkanları dahilinde toplu organizasyonumuzla hareket etmelerini önemle rica ediyoruz.
Adres: Ömer Ağa Mah. Abdurrahman Yüksel Caddesi No:24 / Black Hood (Belsa Plaza ATM’lerin üst katı) Yarın gün içinde tişörtler mağazaya gelecektir.”