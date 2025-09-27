Adana Demirspor'un eski yıldızı 2. Lig'e imzayı attı

2 sezon Adana Demirspor forması giyen Fransız asıllı Guadeloupe vatandaşı Andrean Rayan Gravillon, yeni takımına imzayı attı.

Burhan Eşer: Biz de diğer takımlar gibi zorlanıyoruz

2. LİG EKİBİ PESCARA'YA TRANSFER OLDU

Gravillion, İtalya Serie B ekiplerinden Pescara ile 12 Eylül’de anlaşmaya varan Gravillon’un transferi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve FIFA nezdindeki sorunların giderilmesiyle birlikte resmiyet kazandı.

TFF’nin yurt dışına çıkış iznini onaylamasının ardından oyuncu, yeni takımının formasını 29 Eylül’den itibaren giymeye başlayacak.

Adana Demirspor'un eski oyuncusu Gravillon



2023 YILINDA ADANA DEMİRSPOR ALMIŞTI

21 Temmuz 2023 tarihinde Fransa'nın Reims takımından Adana Demirspor'a transfer olan Gravillon, mavi - lacivertli takımla 41 Süper Lig, 3 UEFA Avrupa Konferans Ligi ve 1 Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 45 maça çıktı.

Söz konusu maçlarda 4 gol atan başarılı oyuncu, 1 de gol pası verdi.