Adana Demirspor'un eski yıldızı 2. Lig'e imzayı attı

Adana Demirspor'un eski yıldızı 2. Lig'e imzayı attı
Yayınlanma:
Bir dönem Adana Demirspor forması giyen Gravillon’un yeni takımı belli oldu.

2 sezon Adana Demirspor forması giyen Fransız asıllı Guadeloupe vatandaşı Andrean Rayan Gravillon, yeni takımına imzayı attı.

Burhan Eşer: Biz de diğer takımlar gibi zorlanıyoruzBurhan Eşer: Biz de diğer takımlar gibi zorlanıyoruz

2. LİG EKİBİ PESCARA'YA TRANSFER OLDU

Gravillion, İtalya Serie B ekiplerinden Pescara ile 12 Eylül’de anlaşmaya varan Gravillon’un transferi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve FIFA nezdindeki sorunların giderilmesiyle birlikte resmiyet kazandı.

TFF’nin yurt dışına çıkış iznini onaylamasının ardından oyuncu, yeni takımının formasını 29 Eylül’den itibaren giymeye başlayacak.

gravilon.jpg
Adana Demirspor'un eski oyuncusu Gravillon

2023 YILINDA ADANA DEMİRSPOR ALMIŞTI

21 Temmuz 2023 tarihinde Fransa'nın Reims takımından Adana Demirspor'a transfer olan Gravillon, mavi - lacivertli takımla 41 Süper Lig, 3 UEFA Avrupa Konferans Ligi ve 1 Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 45 maça çıktı.

Söz konusu maçlarda 4 gol atan başarılı oyuncu, 1 de gol pası verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Spor
Koray Palaz'dan 10 gollük itiraf
Koray Palaz'dan 10 gollük itiraf
Beşiktaş maçı bileti gösterene ücretsiz tişört verilecek
Beşiktaş maçı bileti gösterene ücretsiz tişört verilecek