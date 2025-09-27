Burhan Eşer: Biz de diğer takımlar gibi zorlanıyoruz

Burhan Eşer: Biz de diğer takımlar gibi zorlanıyoruz
1. Lig'de Manisa FK ile karşılaşacak olan Bodrum FK'da teknik direktör Burhan Eşer, maç öncesi konuştu.

1. Lig'in 8. haftasında yarın Manisa FK'ye konuk olacak Sipay Bodrum FK, hazırlıklarını tamamladı.

Bodrum İlçe Stadı'nda teknik direktör Burhan Eşer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Şampiyonlar Ligi'nde oynadı: Iğdır FK'nın kalesini koruyorŞampiyonlar Ligi'nde oynadı: Iğdır FK'nın kalesini koruyor

Yeşil-beyazlı futbolcular, daha sonra ter idmanıyla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mücadele öncesi değerlendirmelerde bulunan Eşer, şu an ligde bulundukları konumun güzel olduğunu, bu konumu korumak istediklerini söyledi.

''DİNAMİK VE COŞKULU BİR RAKİBE KARŞI OYNAYACAĞIZ''

Manisa deplasmanının zor olduğuna dikkati çeken Eşer, "Manisa FK iyi bir takım. Dinamik ve coşkulu bir rakibe karşı oynayacağız. Hazırlığımızı yaptık. Bir haftada üçüncü maç olduğu için biz de diğer takımlar gibi zorlanıyoruz. Önemli olan oraya gidip kazanmak ve mutlu şekilde geri dönmek." diye konuştu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

