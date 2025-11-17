Hakem ve futbolcuların bahis oynamalarına dair soruşturma devam ederken Kaya Çilingiroğlu’ndan ilginç bir çıkış geldi.

Bahis soruşturmasından bir şey çıkmayacağını vurgulayan Kaya Çilingiroğlu, TRT Spor'da yaptığı konuşmada geçtiğimiz sene ortaya çıkan ‘Fatih Terim Fonu’nu hatırlattı.

Kaya Çilingiroğlu şu ifadeleri kullandı:

Mesela geçen sene şey skandalı patladı. Fatih Terim fonu. Ne oldu abi? Paralar valizlerle pastanelere gitti, oradan oraya geldi. Adli vaka diyorsun. Ne oldu abi?

"KAPANDI GİTTİ"

Bir para valizle taşınıyorsa o para da helal para, vergisi ödenmiş para olamaz. Yani konuşulan para biz senden 30.000 dolardan 3.000.000 euro biri diyor. 5.000.000 7.000.000 doları pastanede verdim diyor. Bunlar mahkeme kayıtlarından okuyoruz. Bir tarafımızdan uydurmuyoruz yani bunları. 7.000.000 dolar parayı mahkemeye götürüyorsun pastanede bir adamdan bir adam kapandı gitti. Ne olacak abi? Bir kişi de demiyor ki "Kardeşim gel sen buraya. 7.000.000 doları nasıl bulur? Niye? Korumaları var abi. Çünkü Futbol Onun için dokunamazsın işte.