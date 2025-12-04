Kasımpaşa Emre Belözoğlu'nu açıkladı

Yayınlanma:
Şota Arveladze ile yollarını ayıran Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu.

Şota Arveladze ile yollarını ayıran Kasımpaşa, yeni teknik direktörünü buldu.

KASIMPAŞA'DA EMRE BELÖZOĞLU DÖNEMİ

Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirildiğini resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Kasımpaşamız, Teknik Direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanımız Halil İbrahim Akyıldız’ın da katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde yeni Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu, kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı'' ifadeleri kullanıldı.

SON OLARAK ANTALYASPOR'U ÇALIŞTIRDI

Süper Lig'de son olarak Antalyaspor'u çalıştıran Belözoğlu, 8. hafta sonunda görevinden ayrılmıştı.

ALT SIRALARDAN KURTULMAK İSTİYOR

Kasımpaşa, Süper Lig'de oynadığı 14 maçta 13 puan topladı ve 14. sırada yer alıyor.

Emre Belözoğlu, Kasımpaşa ile ilk sınavını Kocaelispor deplasmanında verecek.

Kocaelispor-Kasımpaşa maçı, 7 Aralık Pazar günü oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

