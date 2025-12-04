Fatih Terim reklam yüzü oldu: Hem Türkçe hem de İtalyanca konuştu

Fatih Terim reklam yüzü oldu: Hem Türkçe hem de İtalyanca konuştu
Yayınlanma:
Teknik direktör Fatih Terim, piyasaya yeni çıkan bir kahve makinesi reklamında oynadı ve hem Türkiye hem de İtalyanca konuşarak gündem oldu.

Fatih Terim, piyasaya yeni çıkan bir kahve makinesinin reklam yüzü oldu.

TÜRKÇE VE İTALYANCA KONUŞTU

Reklamda Türkçe konuşan Terim Türk kahvesini överken, İtalyanca konuşan Fatih Terim ise espressoyu anlattı.

Kritik maç öncesi Bursaspor'a tam destekKritik maç öncesi Bursaspor'a tam destek

Reklam filminin final sahnesinde iki farklı Terim, yine kendileriyle özdeşleşen “Biz bitti demeden bitmez” ifadesinde birleşerek noktayı koydu.

1 GÜN OLMADAN MİLYONLARCA KEZ İZLENDİ

3 Aralık Çarşamba (dün) yayınlanan video, henüz 24 saat geçmeden 3 milyon 346 bin 493 görüntülenme aldı ve videonun altına yorum yağmuru yapıldı.

Video sosyal medyada da gündem oldu.

SON OLARAK AL SHABAB'I ÇALIŞTIRDI

72 yaşındaki tecrübeli teknik adam, son olarak Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ı çalıştırdı.

27 Aralık 2024'te Al Shabab'a imza atan Terim, 30 Haziran 2025 tarihinde görevinden ayrıldı.

FaceTime'a erişim engeli getirildi
FaceTime'a erişim engeli getirildi
Lapa lapa yağacak! Günler sürecek: Meteoroloji kar yağışının tarihini açıkladı
Murat Çalık 'doğum gününde' 600 kilometre yol gelen ailesiyle görüştürülmedi
Göreve iade edilen komutandan tarihe geçecek savunma! Teğmenlere sahip çıktı
Gürcistan'a girişte yeni dönem: Kimlik yetmeyecek
Gürcistan'a girişte yeni dönem: Kimlik yetmeyecek
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Galatasaray şikayet etmişti: TFF'nin Yasin Kol kararı ortaya çıktı
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Google neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtları
Euro rekor kırdı
Euro rekor kırdı
Spor
Okan Buruk Ömer Üründül'ü fena kızdırdı
Okan Buruk Ömer Üründül'ü fena kızdırdı
Real Madrid'e şok: 2 ay yok
Real Madrid'e şok: 2 ay yok