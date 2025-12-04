Fatih Terim reklam yüzü oldu: Hem Türkçe hem de İtalyanca konuştu
Yayınlanma:
Teknik direktör Fatih Terim, piyasaya yeni çıkan bir kahve makinesi reklamında oynadı ve hem Türkiye hem de İtalyanca konuşarak gündem oldu.
Fatih Terim, piyasaya yeni çıkan bir kahve makinesinin reklam yüzü oldu.
TÜRKÇE VE İTALYANCA KONUŞTU
Reklamda Türkçe konuşan Terim Türk kahvesini överken, İtalyanca konuşan Fatih Terim ise espressoyu anlattı.
Kritik maç öncesi Bursaspor'a tam destek
Reklam filminin final sahnesinde iki farklı Terim, yine kendileriyle özdeşleşen “Biz bitti demeden bitmez” ifadesinde birleşerek noktayı koydu.
1 GÜN OLMADAN MİLYONLARCA KEZ İZLENDİ
3 Aralık Çarşamba (dün) yayınlanan video, henüz 24 saat geçmeden 3 milyon 346 bin 493 görüntülenme aldı ve videonun altına yorum yağmuru yapıldı.
Video sosyal medyada da gündem oldu.
SON OLARAK AL SHABAB'I ÇALIŞTIRDI
72 yaşındaki tecrübeli teknik adam, son olarak Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ı çalıştırdı.
27 Aralık 2024'te Al Shabab'a imza atan Terim, 30 Haziran 2025 tarihinde görevinden ayrıldı.