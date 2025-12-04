Kritik maç öncesi Bursaspor'a tam destek

Yayınlanma:
TFF 2. Lig'de lider Mardin 1969 Spor ile karşılaşacak olan ikinci sıradaki Bursaspor'u Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Yönetimi ziyaret etti.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Yönetimi, TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta oynayacağı Mardin 1969 Spor maçının hazırlıklarını üniversitenin spor tesislerinde gerçekleştiren Bursaspor'u ziyaret etti.

ÜNİVERSİTENİN SPOR TESİSLERİNDE HAZIRLIK SÜRÜYOR

BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftci, Üniversite Genel Sekreteri Mehmet Aydemir, SKS Daire Başkanı Erkan Suveydas, Spor Müdürü Mehmet Arslan ve üniversite yöneticileri, 6 Aralık Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Mardin 1969 Spor maçı hazırlıklarını, üniversitenin spor tesislerinde sürdüren Bursasporlu futbolcuları ve teknik heyeti ziyaret etti.

TFF açıkladı: Tüm maçlarda saygı duruşu yapılacakTFF açıkladı: Tüm maçlarda saygı duruşu yapılacak

BURSASPOR'A TAM DESTEK

Görüşmede BUÜ olarak her zaman Bursaspor'un destekçisi olduklarını ifade eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftci, Mardin 1969 Spor karşısında takıma başarı temennisinde bulundu. Teknik Direktör Tahsin Tam da ev sahipliklerinden ötürü üniversite yönetimine teşekkür etti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

