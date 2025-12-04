TFF açıkladı: Tüm maçlarda saygı duruşu yapılacak

Yayınlanma:
Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Faruk Karadoğan’ın vefatı nedeniyle tüm Profesyonel Lig maçları öncesinde saygı duruşunda bulunulacak. TFF'den açıklama geldi. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım ve birçok kulüpte forma giymiş eski futbolcu Faruk Karadoğan’ın vefatı üzerine anlamlı bir karar aldı. 5 - 8 Aralık tarihleri arasında oynanacak tüm Profesyonel Lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirilecek.

HAFIZALARDA İZ BIRAKMIŞTI

Faruk Karadoğan, kariyerinde Beşiktaş, Adanaspor, Gençlerbirliği ve Çukurova İdman Yurdu Spor formaları giyerek Türk futboluna önemli katkılar sundu. Milli takımda da görev alan Karadoğan, futbolseverlerin hafızasında iz bırakan isimlerden biri oldu.

Beşiktaş'ın efsane futbolcusu hayatını kaybettiBeşiktaş'ın efsane futbolcusu hayatını kaybetti

TFF AÇIKLADI

Federasyonun açıklamasına göre, saygı duruşunun yanı sıra dileyen kulüpler siyah kol bandı takarak Karadoğan’ı anabilecek. Bu uygulama, Türk futbolunun değerli oyuncusuna duyulan saygının bir göstergesi olacak.

TFF, alınan kararın kamuoyuna duyurulduğunu belirterek, tüm futbol ailesini Karadoğan’ın hatırasını yaşatmaya davet etti.

