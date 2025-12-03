Beşiktaş'ın efsane futbolcusu hayatını kaybetti

Beşiktaş, unutulmaz futbolcularından Faruk Karadoğan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Efsane Futbolcularımızdan Faruk Karadoğan Vefat Etti

1965-72 yılları arasında formamızı giyen, bu dönemde kazandığımız iki lig şampiyonluğunda emeği bulunan efsane futbolcularımızdan Faruk Karadoğan’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız Faruk Karadoğan’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz.

Beşiktaş JK"

FARUK KARADOĞAN KİMDİR?

30 Aralık 1947'de Adana'da doğdu.

Futbola Mersin İdman Yurdu'nda başladı. Takım 2. Lig'de mücadele ederken, henüz 17 yaşındayken oynadığı futbolla dikkat çekti.

1964'te Gençlerbirliği'ne, ertesi yıl da Beşiktaş'a transfer oldu.

Beşiktaş forması altında 1965/1966 ve 1966/1967 sezonlarında lig şampiyonluklarını yaşadı.

Sol açık mevkiinin değişmez ismi oldu. 7 yıl boyunca oynadığı Beşiktaş'ta 171 lig maçında 34 gol attı.

Futbol Federasyonu tarafından altın madalya ile ödüllendirildi.

1972'de Adanaspor'a transfer oldu. 1974'te Beşiktaş'a geri döndü.

52 defa milli futbol takımı forması giydi.