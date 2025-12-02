Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık: Teşekkür ederek gönderdi
Beşiktaş'ta sürpriz bir ayrılık yaşandı. Siyah beyazlı kulüp Veli Kavlak'la yollarını teşekkür ederek ayırdı.
Siyah beyazlı kulüp, Veli Kavlak'la yollarını ayırdı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Veli Kavlak’a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz
2024-25 sezonundan bu yana U-19 Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu görevinde bulunan Veli Kavlak ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Veli Kavlak’a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Beşiktaş JK"
BEŞİKTAŞ'TA 7 YIL FUTBOL OYNAMIŞTI
3 Kasım 1988 Avusturya doğumlu olan Veli Kavlak, orta sahada oynuyordu. 2011'de Rapid Wien takımından transfer edildiği Beşiktaş'ta 7 yıl boyunca forma giydi.
Veli Kavlak, bir süredir Beşiktaş'ın altyapısında antrenör olarak görev yapıyordu.