Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık: Teşekkür ederek gönderdi

Yayınlanma:
Beşiktaş'ta sürpriz bir ayrılık yaşandı. Siyah beyazlı kulüp Veli Kavlak'la yollarını teşekkür ederek ayırdı.

Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık açıklandı.

Siyah beyazlı kulüp, Veli Kavlak'la yollarını ayırdı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Veli Kavlak’a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz

2024-25 sezonundan bu yana U-19 Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu görevinde bulunan Veli Kavlak ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Sergen Yalçın'ın yerine görüşülen ismi açıkladılarSergen Yalçın'ın yerine görüşülen ismi açıkladılar

Veli Kavlak’a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Beşiktaş JK"

BEŞİKTAŞ'TA 7 YIL FUTBOL OYNAMIŞTI

3 Kasım 1988 Avusturya doğumlu olan Veli Kavlak, orta sahada oynuyordu. 2011'de Rapid Wien takımından transfer edildiği Beşiktaş'ta 7 yıl boyunca forma giydi.

Veli Kavlak, bir süredir Beşiktaş'ın altyapısında antrenör olarak görev yapıyordu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

