Sergen Yalçın'ın yerine görüşülen ismi açıkladılar

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçından sonra "Hakkımda konuşulanların farkındayım. Görevi bırakmayacağım. Taraftar destek verdikçe buradayım. Ben de başkan da burada. Yeter ki taraftar destek versin. Sadece zamana ihtiyacımız var. Biraz değişiklik yaşayalım Beşiktaş çok iyi yere gelecek. Bunu hep beraber göreceğiz. Taraftar hiç merak etmesin. Onlar arkamızda olmaya devam etsin, biz onları mahcup etmeyeceğiz" demişti.

Sergen Yalçın çok sinirlendi: Çok biliyorsanız kendiniz yapın

Ancak Brezilya basını Sergen Yalçın'ın yerine gelecek ismi açıkladı.

Hürriyet'in Brezilya basınına dayandırdığı habere göre; Beşiktaş'ın yeni teknik direktör adayı dünyaca ünlü Brezilyalı hoca Tite.

Tam adı Adenor Leonardo Bacchi olan ancak Tite olarak tanınan 64 yaşındaki teknik adamla görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Tite'nin Beşiktaş'ı kabul etmesi halinde Avai'nin eski teknik direktörü Vinicius Bergantin'in de yardımcısı olarak Türkiye'ye geleceği ileri sürüldü.

BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NDA 6 YIL ÇALIŞTI

Tite, Corinthians'ı çalıştırdığı dönemde 2 kez Brezilya Serie A şampiyonluğu ve 1 kez Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu kazandı. Siyah beyazlı kulübe ayrıca tarihindeki ilk Libertadores şampiyonluğunu da yaşatarak tarihi bir başarıya imza attı.

Brezilya Milli Takımı'nı 6 yıl çalıştıran Tite, Copa America'yı da kazandı.

Brezilyalı hoca son olarak Flamengo'da görev yaptı.