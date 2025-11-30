Sergen Yalçın çok sinirlendi: Çok biliyorsanız kendiniz yapın

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, 2-0 kazandıkları Fatih Karagümrük maçının ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

“BAZI ARKADAŞLARA ÇOK KOZ VERİYORUZ”

Eleştirilere sert çıkan Sergen Yalçın, “Galibiyet çok önemliydi. Onu söyleyeyim. Kağıt üzerinde takımın gelişme yarattığını görüyorduk ama sonuç olmayınca değeri olmuyordu. Bazı arkadaşlara çok koz veriyoruz. Herkes kötü gitsin, eleştirelim, vuralım diye bekliyordu. Bizim ülke futbolunda takım kötü gitsin de hocayı eleştirelim diye bekleyenler çok olduğu için sonuçlar alamadığımızda negatif bir ortam oluşuyor. Maalesef oyuncularımız bundan etkileniyor ben çok etkilenmiyorum ama…” dedi.

“ÇOK BİLİYORSANIZ KENDİNİZ YAPIN”

Sert sözlerine devam eden Sergen Yalçın, “Avrupa'nın dört bir yanında ekibimiz oyuncu seyrediyor. Kesinlikle Türkiye'den oyuncu almayı düşünüyoruz. Oradan da bizi vurmaya çalışıyorlar ama ben haberi vereyim. Zamanı geldiğinde görüştüğümüz oyuncuları söylerim. Hücum varyasyonları oyuncunun yeteneğine bağlı bir şeydir. Beşiktaş'ın hücum varyasyonları yok diyorlar. Çok biliyorsanız bulun kendiniz yapın bu işi! Biz bunları da çalışıyoruz ama oyuncu yeteneği hücumda çok etki eder. Ben Cengiz'e topu ayağına aldığında ne yapacağını anlatamam. Çok enteresan şeyler duyuyorum bizimle ilgili. Neden böyle dendiğini de anlamıyorum. Ya başarılı olurum ya da olamam burada başka bir şık yok ki zaten. Şu anda transfer dönemleri bizim için çok değerli” ifadelerini kullandı.