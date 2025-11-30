Beşiktaş'tan maç çıkışı Rafa Silva açıklaması

Beşiktaş'tan maç çıkışı Rafa Silva açıklaması
Yayınlanma:
Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, Fatih Karagümrük maçının ardından Rafa Sivla'nın durumuna dair konuştu.

Süper Lig’in 14. haftasında Fatih Karagümrük’e konuk olan Beşiktaş sahadan 2-0’lık skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından kameralar karşısına geçen Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, gündeme dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

“4-5 TRANSFER YAPMAYI PLANLIYORUZ”

Ara transfer dönemi için konuşan Murat Kılıç, "Sergen hoca eksik bölgelere transferler istedi. Devre arasında 4-5 transfer yapmayı planlıyoruz. Hocamızla her gün toplantı yapıyoruz. Ocak ayında takımımıza takviyelerimizi yapacağız. Ligin sonunda da en iyi yerde bitirmeyi planlıyoruz” dedi.

“KAZANACAĞIZ”

Rafa Silva’nın durumu için Murat Kılıç, "Rafa Silva çalışıyor. Biraz antrenman eksiği var. Kazanacağız diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş deplasmanda kazanmayı bildi: Karagümrük için işler iyice zorlaştıBeşiktaş deplasmanda kazanmayı bildi: Karagümrük için işler iyice zorlaştı

“YİNE POZİSYONLARIN TEKRARINI VERMEDİ”

Yayıncı kuruluşa sitem eden Murat Kılıç, “Bu zor koşullarda bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Net bir skordu. Takımımıza, oyuncularımıza, hocamıza teşekkür ediyoruz. Yayıncı kuruluş yine pozisyonların tekrarını vermedi. Hafta içerisinde onunla ilgili çalışmalar yapacağız” sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Spor
