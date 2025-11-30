Beşiktaş deplasmanda kazanmayı bildi: Karagümrük için işler iyice zorlaştı
Süper Lig’in 14. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılar sahadan 2-0’lık skorla sahadan galibiyetle ayrıldı.
Beşiktaş’a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Jota Silva ve 71. dakikada El Bilal Toure kaydetti.
CENGİZ ÜNDER PENALTIYI KAÇIRDI
58. dakikada VAR müdahalesinin ardından penaltı kazanan Beşiktaş’ta topun başına geçen Cengiz Ünder’in şutunu kaleci Grbic çıkardı.
PAULISTA SAKATLANDI
Beşiktaş’ta sakatlanan Gabriel Paulista, oyundan çıkmak zorunda kaldı. Brezilyalı yıldızın yerine 61. dakikada oyuna Djalo dahil oldu.
PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte 24 puana yükselen Beşiktaş, maç fazlasıyla 5. sıraya yerleşti. 8 puandaki Fatih Karagümrük ise ligin son sırasında kaldı.