Derbiye saatler kala Galatasaray'a müjde

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile mücadele edecek. 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak derbi saat 20.00'de başlayacak.

ANTRENMANDA YER ALDILAR

Kritik derbi öncesi sarı-kırmızılılar son antrenmanını gerçekleştirdi. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Victor Osimhen, Yunus Akgün ve Mario Lemina'da yer aldı.

OKAN BURUK'UN ŞANS VERMESİ BEKLENİYOR

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un sakatlığını yeni atlatan 3 isme de Fenerbahçe derbisinde şans vermesi bekleniyor.

MUHTEMEL İLK 11

Sarı-kırmızılıların, Fenerbahçe derbisindeki muhtemel ilk 11'i şu şekilde:

Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Mario Lemina, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Yunus Akgün, Victor Osimhen.

BARIŞ ALPER YILMAZ BEK OLACAK

Art arda gelen sakatlık ve cezalar nedeniyle bek krizi yaşayan Galatasaray'da Kazımcan Karataş'ın sol bek, Barış Alper Yılmaz'ın ise sağ bek olarak görev yapması bekleniyor.