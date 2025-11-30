Volkan Demirel Galatasaray'ı büyük bir dertten kurtaracak

Süper Lig’de kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği, ara transfer dönemi için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Galatasaray affetmedi: Derbi öncesi av başladı

YUSUF DEMİR’İ İSTİYORLAR

Volkan Demirel’in talepleri doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek isteyen Başkent ekibi, sürpriz bir isme yöneldi.

Kırmızı-siyahlıların, Galatasaray’da eleştirilerin hedefi haline gelen Yusuf Demir’i kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

GALATASARAY GÖNDERME PEŞİNDE

Taraflar arasında görüşmeler devam ederken henüz kesin bir karar verilmedi. Ancak sarı-kırmızılıların, oyuncuyu göndermek istediği biliniyor.

ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİNDE

Son olarak Gençlerbirliği karşısında oyuna sonradan dahil olan Yusuf Demir, ikinci yarının başında sahadan alınmıştı.

Maçın ardından eleştiri oklarının hedefi haline gelen Yusuf Demir’in Galatasaray’daki kariyerinin sona erdiği belirtilmişti.