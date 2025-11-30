Volkan Demirel Galatasaray'ı büyük bir dertten kurtaracak
Süper Lig’de kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği, ara transfer dönemi için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
YUSUF DEMİR’İ İSTİYORLAR
Volkan Demirel’in talepleri doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek isteyen Başkent ekibi, sürpriz bir isme yöneldi.
Kırmızı-siyahlıların, Galatasaray’da eleştirilerin hedefi haline gelen Yusuf Demir’i kadrosuna katmak istediği kaydedildi.
GALATASARAY GÖNDERME PEŞİNDE
Taraflar arasında görüşmeler devam ederken henüz kesin bir karar verilmedi. Ancak sarı-kırmızılıların, oyuncuyu göndermek istediği biliniyor.
ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİNDE
Son olarak Gençlerbirliği karşısında oyuna sonradan dahil olan Yusuf Demir, ikinci yarının başında sahadan alınmıştı.
Maçın ardından eleştiri oklarının hedefi haline gelen Yusuf Demir’in Galatasaray’daki kariyerinin sona erdiği belirtilmişti.