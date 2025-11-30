Galatasaray affetmedi: Derbi öncesi av başladı
Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılarda, köstebek krizi yaşanıyor.
TESİSLERDE KÖSTEBEK AVI BAŞLADI
Bir süredir maçlardan önce ilk 11’lerin basına sızması Galatasaray’da rahatsızlığa yol açtı. TV 100 yayınında konuşan Haluk Yürekli’nin haberine göre sarı-kırmızılılar, köstebek avına çıktı.
Haluk Yürekli açıklamasında "Galatasaray'da köstebek avı var. Tesislerden çıkan bilgiler, sızan kadrolar hakkında köstebek arayışı var” ifadelerini kullandı.
GALATASARAY’IN İLK 11’İ
Galatasaray’ın sahaya süreceği iddia edilen ilk 11 şu şekilde:
Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreiera, Mario Lemina, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Yunus Akgün, Victor Osimhen.
DERBİ NE ZAMAN?
1 Aralık Pazartesi günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Maçı, Yasin Kol yönetecek.