Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Osimhen gelişmesi

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray kozlarını paylaşacak.

Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan dev derbi, saat 20.00'de başlayacak.

VICTOR OSIMHEN OYNAYACAK MI?

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, sakatlığı nedeniyle Süper Lig'deki Gençlerbirliği ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Union SG maçlarını kaçırmıştı.

Yıldız oyuncu, yarın oynanacak derbide sahada olmayı amaçlıyor.

Dursun Özbek Sadettin Saran'ı reddetti

DERBİDE OYNAMAK İSTİYOR

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Osimhen'in takım arkadaşlarıyla yaptığı sohbette derbide forma giymek istediği ve gerekirse risk alacağını söylediği ifade edildi.

''GEREKİRSE RİSK ALACAĞIM''

Haberin devamında Osimhen'in "Fenerbahçe derbisinin önemini ve taraftarlar için anlamını iyi biliyorum. Bu heyecanı geçen sezon yaşadım. Bu kulüp böyle büyük maçlar için bana bu yatırımı yaptı. Gerekirse risk alacağım ve sahaya çıkıp yüzde yüzümü vereceğim" dediği aktarıldı.

OKAN BURUK İLE GÖRÜŞME YAPACAK

Yıldız golcünün teknik direktör Okan Buruk ile bir görüşme daha yapacağı ve derbide forma giymek istediğini tekrarlayacağı yazıldı.