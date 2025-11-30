Dursun Özbek Sadettin Saran'ı reddetti

Yayınlanma:
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sadettin Saran'ın dev derbi öncesi yaptığı daveti geri çevirdi.

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan dev derbi, yarın saat 20.00'de başlayacak.

Ertem Şener Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu açıkladıErtem Şener Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu açıkladı

DERBİNİN HAKEMİ YASİN KOL

Derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek.

Yasin Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.

2024/11/07/hbgs.jpg

DEV DERBİ ÖNCESİ FLAŞ GELİŞME

Zirveyi yakından ilgilendiren dev derbi öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

HT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i özel olarak derbiye davet etti.

2024/11/08/hbfb.jpg

DURSUN ÖZBEK SADETTİN SARAN'I REDDETTİ!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise derbileri izlememe uğuru nedeniyle davete teşekkür edip kibarca reddetti.

Galatasaray yönetimi, başkan Dursun Özbek dışında Kadıköy'e tam kadro olarak gidecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

