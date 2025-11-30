Ertem Şener Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu açıkladı
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya gelecek.
Liderlik açısından büyük öneme sahip olan derbi, yarın Chobani Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak.
DERBİNİN HAKEMİ YASİN KOL
Derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.
İKİ TAKIM ARASINDA 1 PUANLIK FARK
Galatasaray, 32 puanla liderlik koltuğunda otururken, Fenerbahçe 31 puanla Galatasaray'ı takip ediyor.
Fenerbahçe, derbiyi kazanması durumunda farkı 2'ye çıkarıp yeni lider olacak.
Galatasaray'ın galip gelmesi halinde ise puan farkını 4'e yükseltecek.
ERTEM ŞENER'DEN DERBİ TAHMİNİ
Ertem Şener, kritik Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin sonucuna dair tahminde bulundu.
''BERABERE BİTER''
Şener yaptığı açıklamada derbinin ''berabere biteceğini'' belirtti.