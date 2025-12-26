Ümit Özat: Fenerbahçe Kerem'i üstü kapalı tehdit etti

Anthony Musaba transferine dair konuşan Ümit Özat, Fenerbahçe ve Kerem Aktürkoğlu transferine dair ilginç bir açıklama yaptı.

Süper Lig’de devre arasına girilmesiyle birlikte transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, Samsunspor’dan Anthony Musaba’yı kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

FENERBAHÇE MUSABA TRANSFERİNDE ANLAŞMAYA VARDI

Ara transfer döneminin resmen başlamasını bekleyen sarı-lacivertliler, oyuncunun serbest kalma bedelini ödeyerek imzayı attıracak.

Anthony Musaba transferine dair değerlendirmelerde bulunan Ümit Özat ilginç bir Kerem Aktürkoğlu iddiasında bulundu.

“KEREM’İ ÜSTÜ KAPALI TEHDİT ETTİ”

Transferin Kerem Aktürkoğlu’na uyarı olduğunu vurgulayan Ümit Özat, "Musaba transferiyle, aslında Fenerbahçe yönetimi çok doğru bir hamle yaptı. Kerem'i üstü kapalı tehdit etti" sözlerini sarf etti.

KEREM AKTÜRKOĞLU ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Sezon başında Benfica’dan transfer edilen Kerem Aktürkoğlu performansıyla taraftarların hedefi haline geldi. Fenerbahçe formasıyla toplamda 19 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 5 gol ve 3 asist kaydetti.

