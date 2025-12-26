Beşiktaş derbisindeki performansı olay oldu: Fenerbahçe transfer kararını verdi

Beşiktaş derbisindeki performansı olay oldu: Fenerbahçe transfer kararını verdi
Yayınlanma:
Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe'de transfer kararı verildi.

Süper Lig’de devre arasına girilirken Fenerbahçe’de transfer çalışmaları hız kazandı. Tedesco’nun raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisinin ardından yeni bir karar verdi.

Samsunspor'da Yüksel Yıldırım Fenerbahçe'ye UEFA müjdesini verdiSamsunspor Fenerbahçe'ye UEFA müjdesini verdi

JAYDEN OOSTERWOLDE’NİN YERİNE OYUNCU BAKIYORLAR

Sözcü’de yer alan habere göre, Türkiye Kupası’ndaki Beşiktaş derbisinde alınan mağlubiyetteki düşük performansıyla tepki çeken Jayden Oosterwolde’nin yerine oyuncu bakmaya başladı.

oosterwolde-aa-23-674651.webp

DIOGO LEITE’Yİ TRANSFER ETMEK İSTİYORLAR

Sarı-lacivertlilerin Oosterwolde'nin yerine Diogo Leite'yi transfer etmek istediği aktarıldı. Futbol direktörü Devin Özek'in, Portekizli sol stoperin menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

6938a9871a62c3a041f83c16.webp

13 MAÇTA 1 ASİST KAYDETTİ

Bundesliga ekiplerinden Union Berlin’de forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon 13 maçta forma giydi. Leite bu sürede 1 asist kaydetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bakanlık 21 ili saat saat uyardı: Kar kalınlığı 20 santimi geçecek
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Türkiye'nin en gözde yeri oldu: Turistler hücum etti yer bulan şanslı!
Türkiye'nin en gözde yeri oldu: Turistler hücum etti yer bulan şanslı!
Şişelenmiş su sandığınız kadar masum değil !
Ünlü bal markaları tek tek ifşa oldu!
Ünlü bal markaları tek tek ifşa oldu!
26 Ekim 2024'teki Kasımpaşa Samsun maçında ne olmuştu? İnanılmaz olay
Erden Timur kimdir? Erden Timur neden gözaltında?
Erden Timur kimdir? Erden Timur neden gözaltında?
İstanbullular dikkat! Valilikten korkutan uyarı: Dondurucu soğuklar geliyor
Fenerbahçe 128 milyon euroluk dev anlaşmayı KAP'a bildirdi
Fenerbahçe 128 milyon euroluk dev anlaşmayı KAP'a bildirdi
Çinliler lüx engelini de aşıyor: Çinli Maextro, Alman devlerini solladı
Çinliler lüx engelini de aşıyor: Çinli Maextro, Alman devlerini solladı
Spor
TRT'nin Galatasaray düşmanlığını açıkladı
TRT'nin Galatasaray düşmanlığını açıkladı
Samsunspor'da Yüksel Yıldırım Fenerbahçe'ye UEFA müjdesini verdi
Samsunspor'da Yüksel Yıldırım Fenerbahçe'ye UEFA müjdesini verdi