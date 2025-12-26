Beşiktaş derbisindeki performansı olay oldu: Fenerbahçe transfer kararını verdi
Süper Lig’de devre arasına girilirken Fenerbahçe’de transfer çalışmaları hız kazandı. Tedesco’nun raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisinin ardından yeni bir karar verdi.
JAYDEN OOSTERWOLDE’NİN YERİNE OYUNCU BAKIYORLAR
Sözcü’de yer alan habere göre, Türkiye Kupası’ndaki Beşiktaş derbisinde alınan mağlubiyetteki düşük performansıyla tepki çeken Jayden Oosterwolde’nin yerine oyuncu bakmaya başladı.
DIOGO LEITE’Yİ TRANSFER ETMEK İSTİYORLAR
Sarı-lacivertlilerin Oosterwolde'nin yerine Diogo Leite'yi transfer etmek istediği aktarıldı. Futbol direktörü Devin Özek'in, Portekizli sol stoperin menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.
13 MAÇTA 1 ASİST KAYDETTİ
Bundesliga ekiplerinden Union Berlin’de forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon 13 maçta forma giydi. Leite bu sürede 1 asist kaydetti.