Samsunspor'da Yüksel Yıldırım Fenerbahçe'ye UEFA müjdesini verdi
Samsunspor ile Fenerbahçe arasında Anthony Musaba krizi yaşanırken Yüksel Yıldırım kararını duyurdu.

Süper Lig ekipleri Fenerbahçe ve Samsunspor arasında Anthony Musaba krizi yaşanıyor.

FENERBAHÇE ANLAŞTI SAMSUNSPOR TEPKİLİ

Oyuncu ile her konuda anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, serbest kalma bedelini yatırmaya hazırlanırken Karadeniz ekibinin tepkisi devam ediyor.
Fenerbahçe’nin izin almadan oyuncu ile görüştüğünü belirten Samsunspor, yaşananların kurallara aykırı olduğu gerekçesiyle tepki gösterdi.

UEFA'YA ŞİKAYET ETMEYECEKLER

Samsunspor’un UEFA’ya şikayette bulunup bulunmayacağı merak edilirken Yüksel Yıldırım açıklamalarda bulundu. Erdem Açıkgöz’e konuşan Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe’yi UEFA’ya şikayet etmeyi düşünmediğini dile getirdi.
Yüksel Yıldırım konuşmasında “Henüz böyle bir şikâyette bulunmadık. Fenerbahçe yönetimiyle iyi ilişkilerimiz var. Bu güzel ilişkiyi bozmak bize yakışmaz şikayet etmeyi düşünmüyorum. Musaba konusu burada kapansın. Artık Fenerbahçe’nin oyuncusu” dedi.

PERFORMANSI

Bu sezon Samsunspor formasıyla 27 maça çıkan Anthony Musaba, 6 gol ve 4 asistlik katkı sağlamayı başardı.

