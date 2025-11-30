Yılmaz Vural'dan sert Rafa Silva sözleri: Sabaha kadar döveceksin

Beşiktaş’ta Rafa Silva krizi sürüyor.

Portekizli yıldız, antrenmanlara çıkmamaya devam ediyor.

Deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural, konuya dair açıklamalarda bulundu.

''YA BEN YA O DEMİŞ''

Rafa Silva’nın Sergen Yalçın konusunda rest çektiğini aktaran Vural, ''Çok net bir yerlerden duyduğum, Rafa Silva’nın Sergen ile ilgili kanaati hiç iyi değildi. Neredeyse ya ben ya o demiş. Kimsin yani sen ya? Futbolcusun. İyi oyuncusun, zaten takımda en çok parayı sen alıyorsun. Senin bu durumda olman, bu takımı idare etmeni mi gerektiriyor? Bu takımın üstünde, her şeyin üstünde mi olduğunu düşündürüyor sana? İyiysen sen daha farklı yerde oluyorsun her türlü zaten. Taraftarın sana yaklaşımı daha iyi, paranı pulunu, hiç bir lira borcun alacağın yok kulüpten'' dedi.

''SABAHA KADAR DÖVECEKSİN''

Konuşmasını sürdüren Yılmaz Vural, ''Diyorsun ki ben futbolu bırakıyorum. Yok ya. Ya sokacağım bunları bir odaya sabaha kadar döveceksin ya. Sen kimsin ya? Yani bir camiadan bu duruma düşürmen, ya baktım üzüldüm ya. Başkan burada, Sergen yanında basın toplantısı yapıyorlar. Öyle bir toplantı yapılır mı ya başkanım ya? Millete hesap mı vereceksin? Gel dersin, sokarsın antrenörünü. Ne istiyorsunuz abi, ne oldu burada? Diyecek ki o bu bunu. Burası mahkeme değil kardeşim. Antrenör bu konuda bir hatası varsa uyarılır. Oyuncunun varsa uzatılmaz ki profesyonel herkes. Yani ne oluyor yani?'' ifadelerini kullandı.