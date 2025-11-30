15 yıl sonra küme düştüler: Taraftar çılgına döndü

15 yıl sonra küme düştüler: Taraftar çılgına döndü
Yayınlanma:
İsveç Allsvenskan'da küme düşen Norrköping takımının taraftarları, adeta çılgına döndü ve sahaya yanıcı madde attı.

İsveç Birinci Futbol Ligi'nde (Allsvenskan) oynanan play-off maçında takımları küme düşen Norrköping taraftarları, suni çim zemine yakıcı maddeyle zarar verdi.

TARAFTARLAR ÇILGINA DÖNDÜ

İsveç Ligi'nde Norrköping'in ligden düşmemek, Örgryte'nin ise Allsvenskan'a çıkmak için karşı karşıya geldiği play-off maçına taraftarların taşkınlığı damga vurdu.

ZEMİNE YANICI MADDE ATTILAR

İlk maçı 3-0 kaybeden Norrköping'in sahasında oynanan rövanş mücadelesinde, takımlarının küme düşmesine tepki gösteren ev sahibi ekibin taraftarları 85. dakikada suni çim zemine yanıcı madde atmaya başladı.

15 YIL SONRA KÜME DÜŞTÜ

Takımların soyunma odasına gitmesi ve tribünlerin boşaltılması nedeniyle yaklaşık 4 sat sonra 0-0 sona eren maçın ardından Örgryte, 2009'dan bu yana ilk kez Allsvenskan'a yükselme başarısını gösterdi.

Norrköping ise 15 yıl sonra bir alt lige düştü.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

