Serdal Adalı büyük ölçüde anlaşmaya vardı

Beşiktaş taraftarlarının merakla beklediği transferi haberinin yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

Siyah Beyazlıların başkanı Serdal Adalı prensip anlaşmasına vardığı yıldız isimi İstanbul'a getiriyor.

Ara transfer döneminde Beşiktaş, Borussia Dortmund’dan Salih Özcan’ı kadrosuna katmak için gün sayıyor.

Siyah - Beyazlıların, Borussia Dortmund ile 3 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığı ortaya çıktı.

Yıldız futbolcu Salih Özcan ile de Beşiktaş yönetiminin anlaşma sağladığı ifade edildi.

İMZAYA KALDI

Transferin önümüzdeki günlerde resmen açıklanması bekleniyor. Anlaşma sonrası Salih Özcan'ın İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

PİYASA DEĞERİ 3.5 MİLYON EURO

Salih Özcan, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla yalnızca 4 maçta 21 dakika süre alabildi.

Yıldız oyuncunun piyasa değeri ise 3.5 milyon euro.

27 yaşındaki Milli futbolcu, sezon sonunda Dortmund ile olan sözleşmesini tamamlayacaktı.