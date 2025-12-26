TFF sıcak su verilmedi diyerek ceza kesti

TFF sıcak su verilmedi diyerek ceza kesti
Yayınlanma:
TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) soyunma odalarına sıcak su verilmediği için ceza kesti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararlarını açıkladı.

SICAK SU YOK DİYE CEZA VERDİLER

Açıklanan kararlar arasında Kilis 1984’e verilen ceza dikkat çekti. Son olarak Malatya Yeşilyurt’u konuk eden Kilis 1984, soyunma odalarında sıcak su sistemini maç sonunda hazır bulundurmadığı için ceza aldı. PFDK, kulübe 27 bin 500 TL para cezası kesti.

TFF’den konuya dair yapılan açıklama şu şekilde:

KİLİS 1984 A.Ş.’nin, 21.12.2025 tarihinde oynanan KİLİS 1984 A.Ş.-MALATYA YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, ev sahibi takım, misafir takım ve hakem soyunma odalarında sıcak su sisteminin müsabaka sonrasında çalışır durumda bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

canli-mac-izle-2.jpg

KİLİS TEK GOLLE KAZANDI

7 Aralık Stadı’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, rakibi Malatya Yeşilyurt’u tek golle mağlup etmeyi başardı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

